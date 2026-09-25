Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Пскент
  3. Turar joy

Pskentda, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
1 ob'ekt topildi
Uy 15 xonalar _just_in Pskent, Oʻzbekiston
Uy 15 xonalar
Pskent, Oʻzbekiston
Xonalar 15
Maydoni 3 700 m²
Qavatlar soni 2
#Piskent tumani #Burgalikda #Dacha #37-Sotok #1-Gektar yer bog‘bonchilikka ruxsati bor hujj…
$200 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baraka
Aloqa tillari
Русский