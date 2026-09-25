Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Past Dargʻom tumani
  3. Turar joy

in Past Dargʻom tumani, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
1 ob'ekt topildi
Uy 2 xonalar _just_in Past Dargʻom tumani, Oʻzbekiston
Uy 2 xonalar
Past Dargʻom tumani, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Maydoni 600 m²
Qavatlar soni 1
Samarqand viloyati Samarqand shahri atrofida 6 sotixli karobka holatidagi 2 xonali hovli sot…
$24 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha

Ko'chmas mulk parametrlari

tog 'manzarasi bilan
arzon
elita