Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Oltinkoʻl
  3. Tijorat

Tijorat mulki Oltinkulda, Oʻzbekiston

;
1 ob'ekt topildi
https://e-auksion.uz/lot-view?lot_id=23943408 _just_in Oltinkoʻl, Oʻzbekiston
https://e-auksion.uz/lot-view?lot_id=23943408
Oltinkoʻl, Oʻzbekiston
Qavatlar soni 3
Intensiv yopiq suv aylanma tizimi usulida baliq etishtirish" bino inshoatlari
$994 116
QQS
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский