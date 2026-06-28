Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Oltinkoʻl tumani
  3. Turar joy

in Oltinkoʻl tumani, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
kvartiralar
3
4 ob'ekt topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Mirabad, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 60 m²
Qavat 5/15
Адрес: Мирабадский район, ул.Фаргона йули, ор-р: мечеть Ислом ота, Уз БУМ . Кол-во комнат: 3…
$95,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 2 xonalar _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Mirabad, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 55 m²
Qavat 9/9
Адрес: Яшнабадский район, Ташсельмаш, ориентир парк Ашхабад. Комнат: 2 Этаж: 9 из 9 Площадь…
$65,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Mirabad, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 200 m²
Qavatlar soni 2
#Мирабад #Госпиталка #ММирабад #ПодЗастроку - Ор-р Отель - Фасад - 17м×18м угловой - Соток…
$289,999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira 4 xonalar _just_in Mirabad, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Mirabad, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 70 m²
Qavat 4/4
#Мирабадский район Улица Фидокор (чехов) Ор-р BON kafe 3*4/4/4 Общ. пл. 70м2 Балкон 2х6…
$137,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita