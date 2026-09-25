Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Olmazor Tumani
  3. Tijorat
  4. Do'kon

Do'konlar in Olmazor Tumani, Oʻzbekiston

;
tijorat mulki
57
Do'kon Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Jomiy Mall _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Jomiy Mall
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 270
Maydoni 40 000 m²
Qavatlar soni 5
Jomiy Mall – Oʻzbekiston, Toshkent shahrida joylashgan qurilish va pardozlash materiallari b…
$2 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring