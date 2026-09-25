Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Olmazor Tumani
  3. Tijorat
  4. Idora

Ofis maydonini sotish in Olmazor Tumani, Oʻzbekiston

;
tijorat mulki
57
Idora Oʻchirish
Tozalash
2 ob'ekt topildi
Продажа коммерческое помещение Алмазарский район. ID V00072 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа коммерческое помещение Алмазарский район. ID V00072
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 34 m²
ID: V00072 Tijorat binolarni sotish Umumiy maydoni: 34 m² Qavat: zamin Tuman: Olmazor tuma…
$47 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
ПРОДАЁТСЯ 2-ЭТАЖНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ (ГОТОВЫЙ ОФИС / УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР / ШТАБ КОМПАНИИ) _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЁТСЯ 2-ЭТАЖНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ (ГОТОВЫЙ ОФИС / УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР / ШТАБ КОМПАНИИ)
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 592 m²
Qavatlar soni 2
Yakka tartibdagi noturarjoy bino taklif etiladi. Ob'ekt foydalanishga to'liq tayyor - siz da…
$450 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring