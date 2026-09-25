Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Алмалык
  3. Turar joy

Olmaliqda, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
2 ob'ekt topildi
Kottej 6 xonalar _just_in Almalyk, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Almalyk, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 2
Maydoni 750 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся уютный обжитой дом по адресу: улица Тинчлик 4-2. Участок 7,5 соток (750 м²). Дом …
$105 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej 5 xonalar _just_in Almalyk, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Almalyk, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 1
Maydoni 120 m²
Qavatlar soni 1
Katta, kattagina sotiladi 5 xonali uy. 9 gektar yer maydoni.  + 5 gektar uy yonida. Qulay jo…
$75 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Hovuz
arzon
elita