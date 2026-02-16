Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Ахангаранский район
  3. Turar joy
  4. Uy

in Ahangaran District uy sotib olish uchun

2 ob'ekt topildi
Uy 4 xonalar _just_in Angi Haet, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Angi Haet, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 780 m²
Qavatlar soni 2
Ohangaron 🏡 Daromadli kottej ✅ 2 qavatli g'ishtli uy, kapital qurilish ✅ Uchastka maydoni: …
$90,000
Kottej 6 xonalar _just_in Yangiobod, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Yangiobod, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 2
Yashnobod Tummani Yangino Mauusez, Yangozheno Bozake Yakinid Kungi yozgi Solad, Maididani Um…
$95,000
