Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Ахангаранский район
  3. Turar joy

in Ahangaran District, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
kvartiralar
3
3 ob'ekt topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Nurabad, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Nurabad, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 61 m²
Qavat 2/4
Ik xonali kvartira sotiladi, Oxangaron tumani, Nurobod qishlog'i, shahar toifasi. Ta'mirlang…
$35 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 3 xonalar _just_in Nurabad, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Nurabad, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 61 m²
Qavat 2/4
Ik xonali kvartira sotiladi, Oxangaron tumani, Nurobod qishlog'i, shahar toifasi. Ta'mirlang…
$30 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira _just_in Nurabad, Oʻzbekiston
Kvartira
Nurabad, Oʻzbekiston
Hammomlar soni 1
Maydoni 61 m²
Qavat 2/4
Продаётся двухкомнатная квартира в Ахангаранском р., п. Нурабад городского типа. Квартира со…
$30 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN

Ko'chmas mulk parametrlari

tog 'manzarasi bilan
arzon
elita