Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Nukus
  3. Turar joy

Nukusda, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
1 ob'ekt topildi
Kvartira 2 xonalar _just_in Nukus, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Nukus, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 61 m²
Qavat 1/4
2 хонали квартира сотилади хамма шароити бор борлик зоти колади Нукусда аэропорт олдинда 1 э…
$32 199
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita