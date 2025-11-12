Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
Nazarbek garajli uyda uylar, O'zbekiston

4 ob'ekt topildi
Uy 3 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 130 m²
Qavatlar soni 1
Nazarbek tokzord 1.3 sotix shnamgina uy 3 ta hona 2 hammom va oshxona kuchaga 30 m qushnila …
$54,000
Kontaktlarni ko'rsatish
Agentlik
ASR
Aloqa tillari
Русский
Uy 7 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 3
Продажа Участка Состояние Черновая отделка Площадь 4 соток Есть подвал Цена 180 000 старт
$180,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Agentlik
Elite Estate Broke
Aloqa tillari
Русский
Uy 10 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 10 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Maydoni 160 m²
Qavatlar soni 2
Xramonning 5 gektari 150000Uning markaziy narxi yaqinida 5 gektar maydonda sotaman
$150,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Agentlik
НЕДВИЖИМОСТЬ.UZ
Aloqa tillari
Русский
Uy 5 xonalar _just_in Nazarbek, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Nazarbek, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 120 m²
Qavatlar soni 1
Продаю 5 комнатный дом большая земля 18 сот в Назарбеке Харокат. Цена 150 000 у.е Есть дру…
$150,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Agentlik
НЕДВИЖИМОСТЬ.UZ
Aloqa tillari
Русский
