Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Navbahor tumani
  3. Turar joy

in Navbahor tumani, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
1 ob'ekt topildi
Uy 7 xonalar _just_in Davrikurgan, Oʻzbekiston
Uy 7 xonalar
Davrikurgan, Oʻzbekiston
Xonalar 7
Yotoq xonalari soni 3
Hammomlar soni 3
Maydoni 2 500 m²
Qavatlar soni 2
Тел: Телеграм: https://t.me/johon_z
$250 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita