Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Маргилан
  3. Turar joy

Margilanda, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
1 ob'ekt topildi
Uy 4 xonalar _just_in Margilan, Oʻzbekiston
Uy 4 xonalar
Margilan, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 500 m²
Qavatlar soni 1
ЯНГИ ЧЕК СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ТОШЛОК ШАХАРЧАСИ - 8 - МАКТАБ ОЛДИДА ЖОЙЛАШГАН 5 СОТИХ 4 ТА ХОНА…
$22 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita