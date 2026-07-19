Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Куйичирчикский район
  3. Turar joy
  4. Kottej

in Kuyichirchik district, Oʻzbekiston Kottejlar

;
Kottej Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kottej _just_in Do'stobod (Soldatskiy), Oʻzbekiston
Kottej
Do'stobod (Soldatskiy), Oʻzbekiston
Hammomlar soni 1
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 1
🏡 Срочно уй сотилади! 📍 Қўйичирчиқ, Солдатский центр 🏠 3 хонали ҳовли ✨ Яхши ремонт қил…
$22,800
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita