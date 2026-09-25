Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Куйичирчикский район
  3. Turar joy

in Kuyichirchik district, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
uyda
4
4 ob'ekt topildi
Kottej _just_in Do'stobod (Soldatskiy), Oʻzbekiston
Kottej
Do'stobod (Soldatskiy), Oʻzbekiston
Hammomlar soni 1
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 1
🏡 Срочно уй сотилади! 📍 Қўйичирчиқ, Солдатский центр 🏠 3 хонали ҳовли ✨ Яхши ремонт қил…
$20 800
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Uy 3 xonalar _just_in Kusek, Oʻzbekiston
Uy 3 xonalar
Kusek, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 216 m²
Qavatlar soni 1
Toshkent viloyati, Quyichirchiq tumani, Mushek mahallasi (Toshovul), 3 ta bino, uy 3 xonali,…
$33 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Uy 5 xonalar _just_in Yangi hayot, Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Yangi hayot, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 1
Oilaviy meros sotiladi - uy 150 m² + 19 akr (aslida 40 akr. Ko'paytirish mumkin) qishloq. Ya…
$50 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
BPNBPN
Uy 5 xonalar _just_in Mingchinor (Blagoveshchenskiy), Oʻzbekiston
Uy 5 xonalar
Mingchinor (Blagoveshchenskiy), Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 1 124 m²
Qavatlar soni 1
Uy Toshkent viloyati, Quyichirchiq tumani, Akmal Ikromov ko‘chasi 8A, W298+6P8 Blagoveshchen…
$22 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita