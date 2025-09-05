Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
Ko'chmas mulk in Kitob, Oʻzbekiston

1 ob'ekt topildi
Kvartira 3 xonalar _just_in Kitob, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Kitob, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 4/4
3/4/4 mebel,issiq suv,sovuq suv,konditsioner,katyol bor,derazalari panjara qilingan Котёл ес…
$25
