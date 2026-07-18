Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Хивинский район
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Khiva, Oʻzbekiston

;
2 ob'ekt topildi
Tijorat 2 000 m² _just_in Xiva, Oʻzbekiston
Tijorat 2 000 m²
Xiva, Oʻzbekiston
Maydoni 2 000 m²
ГАЗОН поля биноси билан сотилади. Манзил хива хазарасп йули устинда жойлашган. Каттабог' киш…
$83,289
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Срочно Гостиница в центре города Хива на против железнодорожный вокзал _just_in Xiva, Oʻzbekiston
Срочно Гостиница в центре города Хива на против железнодорожный вокзал
Xiva, Oʻzbekiston
Xonalar 33
Hammomlar soni 10
Qavatlar soni 3
Birinchi qavatda oshxona va ikkinchi qavatda 27 ta xona, ulardan 10 tasi balkonli Uchinchi …
$750,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring