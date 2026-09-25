Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Келес
  3. Tijorat

Tijorat mulki Kelesda, Oʻzbekiston

;
1 ob'ekt topildi
Tijorat 2 643 m² _just_in Keles, Oʻzbekiston
Tijorat 2 643 m²
Keles, Oʻzbekiston
Maydoni 2 643 m²
Qavat 1/2
#Toshkent viloyati #Mehnat #MDamarik #Zavod #Bino # 1 qator - Or-r - Fasad - 70 metr - Ob'…
$2,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring