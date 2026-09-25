Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Келес
  3. Turar joy
  4. Kvartira

Kelesda, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kvartira 4 xonalar _just_in Keles, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Keles, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 120 m²
Qavat 13/16
Kvartira Sotiladi ЖК VEGAS TOWER Tuman: Yakkasaroy Manzil: SHOTA RUSTAVELY 4-xona 2-sanu…
$209 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Ravshan Valiullin
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring