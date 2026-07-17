Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Jizzax
  3. Turar joy

Jizzaxda, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
kvartiralar
13
13 ob'ektlar topildi
Kvartira _just_in Jizzax, Oʻzbekiston
Kvartira
Jizzax, Oʻzbekiston
OQ RANGDAGI CHIROYLI VA KUCHLI GAMMING TO'PLAM 14-AVLOD CORE I5 + RTX3060 12GB VIDEOKARTA …
$919
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Jizzax, Oʻzbekiston
Kvartira
Jizzax, Oʻzbekiston
0-25 mm, 20-40, 60-120 dan shag'al, ohaktosh, maydalangan ohaktosh oyiga 100 tonnadan 500 mi…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Jizzax, Oʻzbekiston
Kvartira
Jizzax, Oʻzbekiston
to'yga tayyor prajektor prajektor baterekalari bn manopod shtativ xamma narsasini beraman to…
$661
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Kvartira _just_in Jizzax, Oʻzbekiston
Kvartira
Jizzax, Oʻzbekiston
KT 7S va KT KT 5S burg'ulash dastgohlari sotiladi, har biri 2 dona, a'lo holatda, 2025 y
$159,968
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Jizzax, Oʻzbekiston
Kvartira
Jizzax, Oʻzbekiston
METALCONSTRUCT|MetallstelajlarMetallstelajlarombor,magazin,ofis,arxivvaishlabchiqarishkorxon…
$178
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Jizzax, Oʻzbekiston
Kvartira
Jizzax, Oʻzbekiston
Mebel sexiga erkak hodimlarni ishga taklif qilamiz Bu sohada tajribasi bo’lsa va bo’lmasa ha…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Jizzax, Oʻzbekiston
Kvartira
Jizzax, Oʻzbekiston
Rasm uziniki! Igrovoy kuchli to'plam komputer Monitor: ZIFFLER 24 120hz FullHD RGB klavia…
$309
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Jizzax, Oʻzbekiston
Kvartira
Jizzax, Oʻzbekiston
Televizor: Diagonal: 43 dyum 3 yil kafolat. Jizzax shaxar bo'ylab yetkazib berish bepul. Bo…
$189
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Jizzax, Oʻzbekiston
Kvartira
Jizzax, Oʻzbekiston
Rasm uziniki! Xalqsevar igrovoy hamda hamyonbop komplekt: 1. Monitor: ZIFFLER 24 120HZ FullH…
$259
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Jizzax, Oʻzbekiston
Kvartira
Jizzax, Oʻzbekiston
СИФАТЛИ ТИКУВ — ҲАМЁНБОП НАРХДА! Жиззах вилояти ҳудуди бўйича тикиш хизматлари! Уйингизга ч…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira 4 xonalar _just_in Jizzax, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Jizzax, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Maydoni 87 m²
Qavat 2/2
Katta oila yoki farovonlik va qulaylikni qadrlaydiganlar uchun ideal bo'lgan o'rtacha daraja…
$33,043
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Jizzax, Oʻzbekiston
Kvartira
Jizzax, Oʻzbekiston
кран камаз соз холатда ишлаб турипти жиззах вилоятида
$19,996
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Jizzax, Oʻzbekiston
Kvartira
Jizzax, Oʻzbekiston
Yili 2019 Probek 585000 Gaz 240 kub Kuzuf 40 kuba Holati yaxshi Ishlab turgan moshena kamch…
$59,478
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita