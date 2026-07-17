Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Гулистан
  3. Turar joy

in Gulistan, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
kvartiralar
3
4 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira
Gulistan, Oʻzbekiston
Yashash xonasi uchun tortma va devor (to'plam)
$264
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira
Gulistan, Oʻzbekiston
Uxlash uchun karavot, kiyinish stoli, 2 dona tungi stol va matras a'lo holatda
$264
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Kvartira
Gulistan, Oʻzbekiston
Skuterlar, elektr velosipedlar, elektr asboblari uchun litiy va/yoki temir fosfat (li-ion, l…
$100
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
USMANOV REALTY
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Uy 10 000 xonalar _just_in Gulistan, Oʻzbekiston
Uy 10 000 xonalar
Gulistan, Oʻzbekiston
Xonalar 10000
Maydoni 450 m²
Sirdaryo viloyati Guliston shahar yuksalish mfy intilish koʻchasida 4 sotx uchastka sotiladi…
$10,000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha