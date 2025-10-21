Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
Kvartira 4 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 2
Maydoni 150 m²
Qavat 2/4
Продается своя 4х комнатная квартира в кирпичном доме. 2 этаж, 145+5 кв.м. 2 санузла. Мебель…
$75,400
Kontaktlarni ko'rsatish


Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 56 m²
Qavat 2/4
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 67 m²
Qavat 4/4
Qisqacha ma’lumot Tarif: Panel, isitish tizimi bor Qoladigan jihozlar: Yumshoq mebellar …
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 2/4
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 48 m²
Qavat 2/4
Qisqacha ma’lumot Tarif: G'ishtli, isitish tizimi bor Qoladigan jihozlar: Konditsioner …
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 79 m²
Qavat 7/7
Tarif: G'ishtli, isitish tizimi bor, holati karobka Qo'shimcha manzil:Sarbon supermarketi
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 67 m²
Qavat 5/5
Kvartira ID: 252582 ?Joylashuv: Farg'ona shahar. Zakanal  Qisqa ma'lumotlar: - Xonala…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 84 m²
Qavat 4/4
Qo'shimcha manzil Asaka bank
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 51 m²
Qavat 2/3
Tarif: G'ishtli, isitish tizimi bor, yevro remont Qoladigan jihozlar: Konditsioner, kir yuvi…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Qavat 1/5
Qisqacha ma’lumot Tarif: G'ishtli, isitish tizimi bor Qoladigan jihozlar: Oshxona jihozla…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 74 m²
Qavat 1/5
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 90 m²
Qavat 4/4
pol laminat, yevro remont
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 4 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 115 m²
Qavat 4/4
Tarif: G'ishtli, yevro remont
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 60 m²
Qavat 2/4
КВАРТИРА СОТИЛАДИ ЕВРО РЕМОНТ МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - ШИРОТКА 4 КАВАТЛИ УЙНИНГ…
$25,500
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 65 m²
Qavat 3/5
Qisqacha ma’lumot Tarif: G'ishtli, yevro remont Qo'shimcha manzil:istiqlol stadion
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 70 m²
Qavat 2/9
Pelekan yaqinida
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 47 m²
Qavat 3/4
Срочно продам 2-х комнатную квартиру в Киргилях рядом с 24 школой. Вода горячая, холодная. Н…
$19,000
Kontaktlarni ko'rsatish


Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 1 xona _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 36 m²
Qavat 2/4
КВАРТИРА СОТИЛАДИ ЗУДЛИК БИЛАН МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - ДРУЖБА 4 КАВАТЛИ УЙНИНГ …
$14,500
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
Агентство недвижимости Фергана
Aloqa tillari
Русский
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 2/4
Qisqacha ma’lumot Tarif: Panel Qo'shimcha manzil 9-bog'cha
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 107 m²
Qavat 8/12
Qoladigan jihozlar: Oshxona jihozlari, yotoqxona mebellari, pardalar
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 55 m²
Qavat 4/4
Qisqacha ma’lumot Tarif: Panel Qo'shimcha manzil Nilufar do'koni
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 1 xona _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 1 xona
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 33 m²
Qavat 1/4
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 6 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 6 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 1
Maydoni 215 m²
Qavat 4/4
Tarif: Panel, yevro remont, isitish tizimi bor Qoladigan jihozlar: Kir yuvish mashina, kondi…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 56 m²
Qavat 4/4
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira
Fargʻona, Oʻzbekiston
Maydoni 70 m²
Qavat 4/7
Qisqacha ma’lumot Tarif: G'ishtli, holati karobka Qo'shimcha manzil Eko shahar
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 56 m²
Qavat 4/4
Panel, isitish tizimi mevjud, Oshxona mebellari qoladi
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 70 m²
Qavat 5/5
Qisqacha ma’lumot Tarif: G'ishtli Qo'shimcha manzil Karzinka yaqinida
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 3 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 1
Maydoni 75 m²
Qavat 3/4
Qisqacha ma’lumot Tarif: Panel, isitish tizimi bor Qoladigan jihozlar: Kir yuvish mashina…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 46 m²
Qavat 4/4
Tarif; Panel, yevro remont. Qoladigan jihozlar: konditsioner, televizor, muzlatkich, Oshxona…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 48 m²
Qavat 5/6
Tarif, Panel, holati karobka
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish


Agentlik
REFAR ko'chmas mulk savdo
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram

