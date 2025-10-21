Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
Kvartiralar bog ' bilan in Fargʻona

2 ob'ekt topildi
Kvartira _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira
Fargʻona, Oʻzbekiston
Hammomlar soni 1
Maydoni 83 m²
Qavat 1/9
Продаётся уютная квартира для семьи Переделано на 4 комнаты. Паркетный пол. Балкон име…
$39,552
Kvartira 2 xonalar _just_in Fargʻona, Oʻzbekiston
Kvartira 2 xonalar
Fargʻona, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Maydoni 56 m²
Qavat 1/4
Qisqacha ma’lumot Tarif: Panel, isitish tizimi bor, yevro remont Qoladigan jihozlari: Osh…
Talab bo'yicha narx
