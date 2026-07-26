Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Do'stobod (Soldatskiy)
  3. Turar joy

Dustabadda, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
1 ob'ekt topildi
Kottej _just_in Do'stobod (Soldatskiy), Oʻzbekiston
Kottej
Do'stobod (Soldatskiy), Oʻzbekiston
Hammomlar soni 1
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 1
🏡 Срочно уй сотилади! 📍 Қўйичирчиқ, Солдатский центр 🏠 3 хонали ҳовли ✨ Яхши ремонт қил…
$20,800
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha