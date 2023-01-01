  1. Realting.uz
  2. Quruvchilar
  3. RABAD

RABAD

Istiqlol mahallasi, Zukkolar ko`chasi 42
;
RABAD
Bizga yozing
Bizga yozing
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Quruvchi
Языки общения
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Веб-сайт
Veb-sayt
rabad.uz
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Quruvchi to‘g‘risida

Umumiy maydoni 40,000 kv.m bo'lgan ajoyib joyda joylashgan noyob qurilish savdo markazi.
Asosiy ixtisoslashuv - « Comfort » va « Premium » sinfining farovonligi va farovonligi uchun qurilish materiallari va tovarlarni ulgurji va chakana savdosi.

Bizning agentlarimiz ichida O‘zbekiston
Строительный торговый центр RABAD
Строительный торговый центр RABAD
1 ob'ekt
Boshqa quruvchilar
AZIMUT-MIG
Yangi binolar 1 Tijorat mulki 1
UPM
Yangi binolar 1 Turar-joy mulklari 1 Tijorat mulki 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.