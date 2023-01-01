Umumiy maydoni 40,000 kv.m bo'lgan ajoyib joyda joylashgan noyob qurilish savdo markazi.
Asosiy ixtisoslashuv - « Comfort » va « Premium » sinfining farovonligi va farovonligi uchun qurilish materiallari va tovarlarni ulgurji va chakana savdosi.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.