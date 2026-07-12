HB Group — O‘zbekistonda zamonaviy premium toifadagi shahar tashqarisidagi ko‘chmas mulkni barpo etuvchi девелопер kompaniya.
Biz loyihalarni to‘liq sikl asosida amalga oshiramiz: yer uchastkasini tanlash, konsepsiya va loyiha ishlab chiqish, qurilish ishlari hamda dizaynerlik ta'miri, mebel va zamonaviy maishiy texnika bilan to‘liq tayyor uyni egasiga topshirishgacha.
Bizning maqsadimiz — yuqori darajadagi qulaylik va hayot sifatini ta'minlaydigan, qiymati yildan-yilga oshib boradigan ko‘chmas mulkni yaratish. Biz har kuni qaytishni istaydigan uylarni barpo etamiz.
Loyiha va konsepsiya ishlab chiqish
Biz zamonaviy shahar tashqarisidagi turar joylar konsepsiyasini yaratamiz, me'moriy yechimlarni ishlab chiqamiz va loyihaning har bir jihatini puxta rejalashtiramiz.
Kottej va taunxauslar qurilishi
Zamonaviy texnologiyalar, sifatli qurilish materiallari va qat'iy nazorat asosida ishonchli hamda qulay uylar barpo etamiz.
Kottej shaharchalarini qurish
Yagona me'moriy uslub, obodonlashtirilgan hudud va rivojlangan infratuzilmaga ega zamonaviy kottej shaharchalarini barpo etamiz.
"Kalit topshirish" asosidagi uylar
Dizaynerlik ta'miri, mebel, zamonaviy maishiy texnika va barcha muhandislik kommunikatsiyalari bilan to'liq tayyor uylarni egalariga topshiramiz.
Hududni obodonlashtirish
Yo'llar, yoritish tizimi, ko'kalamzorlashtirish, bolalar va sport maydonchalari, dam olish hududlari hamda umumiy foydalanish joylarini barpo etamiz.
Ko‘chmas mulkka investitsiyalar
Qulay joylashuvi, yuqori sifatli qurilishi va puxta o‘ylangan konsepsiyasi tufayli qiymati muntazam oshib boradigan investitsion obyektlarni taklif qilamiz.
Mijozlarni to‘liq qo‘llab-quvvatlash
Uy tanlashdan boshlab, shartnomani rasmiylashtirish, kalitlarni topshirish va sotuvdan keyingi xizmatlargacha bo‘lgan barcha jarayonlarda mijozlarga hamrohlik qilamiz.