  1. Realting.uz
  2. Qurilish kompaniyalar
  3. HB Group

HB Group

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Quruvchi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir yopiq
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Quruvchi to‘g‘risida

HB Group — O‘zbekistonda zamonaviy premium toifadagi shahar tashqarisidagi ko‘chmas mulkni barpo etuvchi девелопер kompaniya.

Biz loyihalarni to‘liq sikl asosida amalga oshiramiz: yer uchastkasini tanlash, konsepsiya va loyiha ishlab chiqish, qurilish ishlari hamda dizaynerlik ta'miri, mebel va zamonaviy maishiy texnika bilan to‘liq tayyor uyni egasiga topshirishgacha.

Bizning maqsadimiz — yuqori darajadagi qulaylik va hayot sifatini ta'minlaydigan, qiymati yildan-yilga oshib boradigan ko‘chmas mulkni yaratish. Biz har kuni qaytishni istaydigan uylarni barpo etamiz.

Xizmatlar

Loyiha va konsepsiya ishlab chiqish
Biz zamonaviy shahar tashqarisidagi turar joylar konsepsiyasini yaratamiz, me'moriy yechimlarni ishlab chiqamiz va loyihaning har bir jihatini puxta rejalashtiramiz.

Kottej va taunxauslar qurilishi
Zamonaviy texnologiyalar, sifatli qurilish materiallari va qat'iy nazorat asosida ishonchli hamda qulay uylar barpo etamiz.

Kottej shaharchalarini qurish
Yagona me'moriy uslub, obodonlashtirilgan hudud va rivojlangan infratuzilmaga ega zamonaviy kottej shaharchalarini barpo etamiz.

"Kalit topshirish" asosidagi uylar
Dizaynerlik ta'miri, mebel, zamonaviy maishiy texnika va barcha muhandislik kommunikatsiyalari bilan to'liq tayyor uylarni egalariga topshiramiz.

Hududni obodonlashtirish
Yo'llar, yoritish tizimi, ko'kalamzorlashtirish, bolalar va sport maydonchalari, dam olish hududlari hamda umumiy foydalanish joylarini barpo etamiz.

Ko‘chmas mulkka investitsiyalar
Qulay joylashuvi, yuqori sifatli qurilishi va puxta o‘ylangan konsepsiyasi tufayli qiymati muntazam oshib boradigan investitsion obyektlarni taklif qilamiz.

Mijozlarni to‘liq qo‘llab-quvvatlash
Uy tanlashdan boshlab, shartnomani rasmiylashtirish, kalitlarni topshirish va sotuvdan keyingi xizmatlargacha bo‘lgan barcha jarayonlarda mijozlarga hamrohlik qilamiz.

Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Нозима HB
Нозима HB
1 obyekt
Boshqa quruvchilar
REAL LION HOUSE
Oʻzbekiston, Toshkent
Yangi binolar 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
PRO Silver
UPM
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2003
Yangi binolar 1 Turar-joy mulklari 1
bozorda 19 yillik tajribaga ega etakchi va tez rivojlanayotgan rivojlanish kompaniyalaridan biri. Kompaniya innovatsion, aqlli va yuqori sifatli noyob turar-joy majmualarni yaratishga qaratilgan. Bizning asosiy e'tiborimiz nafaqat sifatli qurilish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, b…
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский
AZIMUT-MIG
Oʻzbekiston, Toshkent
Yangi binolar 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Premium Premium
PRO VIP
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2025
Yangi binolar 89 Turar-joy mulklari 47
Yangi qurilishlar yagona markazi Toshkentdagi ishonchli quruvchilardan 10 000 dan ortiq kvartira • Quruvchilardan eng yaxshi narxlar • Chegirmalar va aksiyalar • Yopiq savdo startlari • Ipoteka va bo‘lib-bo‘lib to‘lash • Eng qulay rejalashtirish yechimlari • Investitsiyalar bo‘yicha masla…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring