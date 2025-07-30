Единый Центр Новостроек — это независимая платформа подбора и аналитики первичной недвижимости в Ташкенте. Мы помогаем покупателям и инвесторам принимать обоснованные и безопасные решения при покупке квартир в строящихся жилых комплексах.
Компания создана по инициативе ведущих девелоперов столицы, чтобы упростить покупателю путь к надёжной недвижимости — без рисков, без переплат и с полной прозрачностью на каждом этапе сделки.
Наша основная задача — быть фильтром качества, который допускает к продаже только те проекты, которые прошли юридическую и техническую проверку. Мы не аффилированы с конкретными агентствами, не берём комиссию с покупателей и не продвигаем сомнительные объекты.
Наши преимущества:
Юридическая экспертиза всех ЖК
Проверка соблюдения строительных стандартов
Цена на квартиры — без наценок и агентских комиссий
Выбор объектов по целям: для жизни, для аренды, для перепродажи
Подбор локации по инфраструктуре и доступности
Сопровождение сделки до получения ключей
Направления работы:
Подбор новостроек по бюджету и целям клиента
Проверка разрешительных документов и договоров
Анализ инвестиционного потенциала объектов
Консультации по районам и их перспективам
Индивидуальный подбор через онлайн-чек-лист
География проектов
Мы работаем со всеми надёжными новостройками столицы — от Юнусабада до Сергели. В каталоге представлены жилые комплексы в следующих районах:
Мирзо-Улугбекский
Шайхантахурский
Чиланзарский
Яккасарайский
Мирабадский
Сергели и другие