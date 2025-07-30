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Единый Центр Новостроек

Oʻzbekiston, Oʻzbekiston
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Kompaniya turi
Kompaniya turi
Quruvchi
Kompaniya tashkil etilgan yil
Kompaniya tashkil etilgan yil
2023
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
Русский
Quruvchi to‘g‘risida

Единый Центр Новостроек — это независимая платформа подбора и аналитики первичной недвижимости в Ташкенте. Мы помогаем покупателям и инвесторам принимать обоснованные и безопасные решения при покупке квартир в строящихся жилых комплексах.

Компания создана по инициативе ведущих девелоперов столицы, чтобы упростить покупателю путь к надёжной недвижимости — без рисков, без переплат и с полной прозрачностью на каждом этапе сделки.

Наша основная задача — быть фильтром качества, который допускает к продаже только те проекты, которые прошли юридическую и техническую проверку. Мы не аффилированы с конкретными агентствами, не берём комиссию с покупателей и не продвигаем сомнительные объекты.

Наши преимущества:

  • Юридическая экспертиза всех ЖК

  • Проверка соблюдения строительных стандартов

  • Цена на квартиры — без наценок и агентских комиссий

  • Выбор объектов по целям: для жизни, для аренды, для перепродажи

  • Подбор локации по инфраструктуре и доступности

  • Сопровождение сделки до получения ключей

Направления работы:

  • Подбор новостроек по бюджету и целям клиента

  • Проверка разрешительных документов и договоров

  • Анализ инвестиционного потенциала объектов

  • Консультации по районам и их перспективам

  • Индивидуальный подбор через онлайн-чек-лист

География проектов

Мы работаем со всеми надёжными новостройками столицы — от Юнусабада до Сергели. В каталоге представлены жилые комплексы в следующих районах:

  • Мирзо-Улугбекский

  • Шайхантахурский

  • Чиланзарский

  • Яккасарайский

  • Мирабадский

  • Сергели и другие

 

Ish vaqti
Hozir oching
Hozirda kompaniyada: 11:00
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Dushanba
09:00 - 18:00
Seshanba
09:00 - 18:00
Chorshanba
09:00 - 18:00
Payshanba
09:00 - 18:00
Juma
09:00 - 18:00
Shanba
Dam olish kuni
Yakshanba
Dam olish kuni
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Фаррух Кузиев
Фаррух Кузиев
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Русский
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