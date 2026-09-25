Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Чирчик
  3. Tijorat

Tijorat mulki Chirchiqda, Oʻzbekiston

;
1 ob'ekt topildi
Tijorat 600 m² _just_in Chirchik, Oʻzbekiston
Tijorat 600 m²
Chirchik, Oʻzbekiston
Maydoni 600 m²
Qavat 1/1
1,5 gektar yer maydonida har qanday turdagi tijorat faoliyati uchun ajoyib biznes mulkini so…
$12 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring