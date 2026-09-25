Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Чиланзарский район
  3. Turar joy
  4. Ko'p darajali kvartiralar

in Chilanzar district, Oʻzbekiston Ko'p darajali kvartiralar

;
Ko'p darajali kvartiralar Oʻchirish
Tozalash
2 ob'ekt topildi
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 2 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Maydoni 55 m²
Qavat 2/4
Toshkent shahri Chilonzor tumani 2 - xona 1-qavat 4 qavatli bino balkon 2x6 Ikki mashi…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ko'p darajali kvartiralar 3 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 115 m²
Qavat 2/9
Chilonzor tumanidagi OSIYO STROY yangi qurilish majmuasida kvartira sotiladi. Umumiy maydon…
$199 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OTABEK REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

arzon
elita