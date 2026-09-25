Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Bulungʻur
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Bulungʻur, Oʻzbekiston

;
1 ob'ekt topildi
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОГО УЧАСТКА, М-39, БУЛУНГУР. 40 СОТОК. _just_in Bulungʻur, Oʻzbekiston
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОГО УЧАСТКА, М-39, БУЛУНГУР. 40 СОТОК.
Bulungʻur, Oʻzbekiston
Qavatlar soni 3
Участок на трассе М-39 в Булунгуре. Высокая проходимость, удобный подъезд, прямая видимость …
$150
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring