  1. Realting.uz
  2. Buxoro viloyati
  3. Turar joy
  4. Kvartira
  5. Bog'

Kvartiralar bog ' bilan in Buxoro viloyati

Buxoro
81
Kvartira 3 xonalar _just_in Buxoro, Oʻzbekiston
Kvartira 3 xonalar
Buxoro, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Hammomlar soni 2
Maydoni 73 m²
Qavat 3/3
3 хонали квартира янги домга 3 чи каватда  3 каватли дом йулни ёкасида турист маршрут апарт…
$60,000
