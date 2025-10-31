Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
Tijorat mulki in Baysun, Oʻzbekiston

Mol va Dehqon bozorlari hamda Tovuqhona hammasi bir joyda Sotiladi _just_in Baysun, Oʻzbekiston
Mol va Dehqon bozorlari hamda Tovuqhona hammasi bir joyda Sotiladi
Baysun, Oʻzbekiston
Maydoni 100 000 m²
Qavatlar soni 1
Ushbu Mol va dehqon bozori hamda chorvachilik va parrandachilik komplekslari Surxondaryo vil…
$730,000
