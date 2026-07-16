Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Бостанлыкский район
  3. Turar joy
  4. Villa
  5. Teras

Villalar teras bilan in Bostanlik district, Oʻzbekiston

;
Villa Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Villa _just_in Bostanlik district, Oʻzbekiston
Premium Premium
Villa
Bostanlik district, Oʻzbekiston
Hammomlar soni 5
Maydoni 580 m²
Qavatlar soni 2
Villa SANTORINI — 580 m² maydonga ega, yashashga to‘liq tayyor premium ikki qavatli villa bo…
$696,000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
HB Group
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

tog 'manzarasi bilan
3 xonali uy Hovuz
arzon
elita