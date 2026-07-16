Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Бостанлыкский район
  3. Turar joy
  4. Villa
  5. Hovuz

Villalar hovuz bilan in Bostanlik district, Oʻzbekiston

;
Villa Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Villa _just_in Bostanlik district, Oʻzbekiston
Premium Premium
Villa
Bostanlik district, Oʻzbekiston
Hammomlar soni 5
Maydoni 580 m²
Qavatlar soni 2
Villa SANTORINI — 580 m² maydonga ega, yashashga to‘liq tayyor premium ikki qavatli villa bo…
$696,000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
HB Group
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
arzon
elita