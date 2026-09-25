Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Бостанлыкский район
  3. Turar joy
  4. Kottej
  5. Hovuz

Kottejlar hovuz bilan in Bostanlik district, Oʻzbekiston

;
Kottej Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kottej 6 xonalar _just_in Bostanlik district, Oʻzbekiston
Kottej 6 xonalar
Bostanlik district, Oʻzbekiston
Xonalar 6
Hammomlar soni 3
Maydoni 220 m²
Qavatlar soni 2
Oilaviy dam olish va sarmoya kiritish uchun Chimyon shahrida yangi premium dala uyi sotiladi…
$250
QQS
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Teras
arzon
elita