Bektemir district bog' bilan uyda sotib oling

Kottej 4 xonalar _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Kottej 4 xonalar
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 2 500 m²
Qavatlar soni 2
Katej hovli sotiladi 2.5sotixli Bektemir tumani Bodnik majnuntolda lakatsiya zor metro yaqin…
$85,000
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha

Ko'chmas mulk parametrlari

3 xonali uy Garaj
3 xonali uy Teras
tog 'manzarasi bilan
arzon
elita