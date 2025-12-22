Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Бектимирский район
  3. Tijorat
  4. Ombor

Omborlar in Bektemir district, Oʻzbekiston

tijorat mulki
6
Ombor Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Ombor _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ombor
Toshkent, Oʻzbekiston
Qavatlar soni 2
Tijorat binolari, har tomondan juda yaxshi joylashuv, 4 km radiusda katta bozorlar bor Coca …
$950,000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring