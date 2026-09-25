  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Bekobod
  4. Yangi uylar

Yangi uylarni sotuvi in Bekobod, Oʻzbekiston

;
kvartiralar
5
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Dacha BEKABOD OLX UY BOZOR
Dacha BEKABOD OLX UY BOZOR
Dacha BEKABOD OLX UY BOZOR
Dacha BEKABOD OLX UY BOZOR
Dacha BEKABOD OLX UY BOZOR
Hammasini ko'rsatish Dacha BEKABOD OLX UY BOZOR
Dacha BEKABOD OLX UY BOZOR
Bekobod, Oʻzbekiston
dan
$66 000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 2
? ?янги коттежлар сотуви бошланди шошилинг таклифлар сони чекланган ❗️ ? Майдони: 208 m²  2 сотих ?Хоналар: 8 ?Қаватлар сони: 2 ?Холати: без ремонт Нархи: 66 560$? ( m² 320$ ) Адрес: Бекобод шахар, 3 мкр, (ориентир қариялар уйи ёнида) ?
Agentlik
UY BOZOR BEKOBOD
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UY BOZOR BEKOBOD
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Bekobod, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Коттеджный городок MODERN BUILDINGS  Здесь предложены лучшие проектные решения для домов с гаражом, мансардой и другими архитектурными особенностями. Разработка каждого представленного здесь проекта двухэтажного дома выполнена в строгом соответствии установленным нормам.  Мы предлагаем прос…
Quruvchi
MODERN PROJECT BUILDINGS
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MODERN PROJECT BUILDINGS
Aloqa tillari
Русский
Xaritada