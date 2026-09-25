  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Angren

Angrenda, Oʻzbekiston yangi uylarni sotuvi

;
kvartiralar
1
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Turar-joy choragi ANGREN SMART CITY
Turar-joy choragi ANGREN SMART CITY
Turar-joy choragi ANGREN SMART CITY
Turar-joy choragi ANGREN SMART CITY
Turar-joy choragi ANGREN SMART CITY
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi ANGREN SMART CITY
Turar-joy choragi ANGREN SMART CITY
Angren, Oʻzbekiston
dan
$485
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Застройщик ООО "ANGREN SMART CITY   Добро пожаловать в "ANGREN SMART CITY", ведущую строительную компанию Заравшана! Мы рады предложить новые квартиры в красивой Навоийской области. Благодаря нашей приверженности первоклассным строительным услугам, вы можете ожидать не что иное, как вы…
Quruvchi
" ANGREN SMART CITY 1" MCH J
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
" ANGREN SMART CITY 1" MCH J
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Xaritada