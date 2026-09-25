Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Angren
  3. Tijorat

Tijorat mulki Angrenda, Oʻzbekiston

;
1 ob'ekt topildi
Продается чайхона _just_in Angren, Oʻzbekiston
Продается чайхона
Angren, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Maydoni 2 900 000 m²
Qavatlar soni 2
Angren shahrida Toshkent - Namangan yo'li bo'yida 1-qatorda choyxona sotiladi. Yaqin atrofda…
$400 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring