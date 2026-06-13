Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Алмалык
  3. Turar joy
  4. Kvartira

in Almalyk, Oʻzbekiston kvartiralar

;
Kvartira Oʻchirish
Tozalash
1 ob'ekt topildi
Kvartira 4 xonalar _just_in Almalyk, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Almalyk, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 77 m²
Qavat 3/5
Kvartira yo'lga yaqin joylashgan bo'lib, shaharning asosiy transport arteriyalariga qulay ki…
$55,000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский