Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Алмалык
  3. Turar joy

in Almalyk, Oʻzbekiston ko'chmas mulk

;
2 ob'ekt topildi
Kvartira 4 xonalar _just_in Almalyk, Oʻzbekiston
Kvartira 4 xonalar
Almalyk, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 77 m²
Qavat 3/5
Kvartira yo'lga yaqin joylashgan bo'lib, shaharning asosiy transport arteriyalariga qulay ki…
$55,000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Kottej 5 xonalar _just_in Almalyk, Oʻzbekiston
Kottej 5 xonalar
Almalyk, Oʻzbekiston
Xonalar 5
Hammomlar soni 1
Maydoni 120 m²
Qavatlar soni 1
Продается большой добротный  5-ти комнатный дом. Участок 9-соток.  + 5-соток рядом с домо…
$75,000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский