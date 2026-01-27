Rizomulk kompaniyasining yetakchi mutaxassisi

Rizomulk Group — международная ведущая компания на рынке коммерческой и жилой недвижимости, специализирующаяся на продаже, управлении и инвестировании в объекты недвижимости, а также на подготовке профессиональных риелторов.
Rizomulk Group — tijorat va turar joy ko‘chmas mulki bozorida faoliyat yurituvchi yetakchi xalqaro kompaniya bo‘lib, ko‘chmas mulk obyektlarini sotish, boshqarish va investitsiya qilish, shuningdek professional rieltorlarni tayyorlashga ixtisoslashgan.
Rizomulk Group is a leading international company in the commercial and residential real estate market, specializing in property sales, management, investment, and the professional training of real estate agents.
🔎 Ko‘chmas mulk tanlash
📈 Bozor tahlili va investitsiyalar
💼 Professional rieltorlar jamoasi
🎓 Akademiyamizda rieltorlarni tayyorlash
Xizmatlar:
— Rieltorlarni o‘qitish va malakasini oshirish
— Tijorat ko‘chmas mulkini ijaraga berish, sotish va tahlil qilish
— Yangi qurilishlarni tanlash va investitsiya bo‘yicha maslahatlar
— Ko‘chmas mulkni ishonchli boshqarish
— Bitimlarni yuridik va notarial jihatdan qo‘llab-quvvatlash