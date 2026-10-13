  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. Ваш надежный риелтор Robiya

Ваш надежный риелтор Robiya

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir oching
Agentlik haqida

Sizning ishonchli rieltor — Robiya

Biz Toshkent shahrida mijozlarga ko‘chmas mulkni tanlash, sotib olish, sotish va ijaraga olishda yordam beramiz. Kvartiralar, uylar, tijorat binolari va boshqa ko‘chmas mulk obyektlari bilan ishlaymiz. Mijozlarga bitimning barcha bosqichlarida ko‘maklashamiz, mos variantlarni topish va obyektlarni ko‘rishni tashkil etishda yordam beramiz. Maqsadimiz — ko‘chmas mulkni izlash va bitimlarni amalga oshirish jarayonini qulay, tushunarli va ishonchli qilish.

Xizmatlar

  • Kvartira va uylarni ijaraga berish hamda ijaraga olish.

  • Turar joy ko‘chmas mulkini sotib olish va sotish.

  • Tijorat ko‘chmas mulkini ijaraga berish va sotish.

  • Mijozning istaklari va budjetiga mos ko‘chmas mulkni tanlash.

  • Ko‘chmas mulk obyektlarini ko‘rishni tashkil etish.

  • Mulk egalari va mijozlar o‘rtasidagi muzokaralarda yordam berish.

  • Ijara, sotib olish va sotish masalalari bo‘yicha maslahat berish.

  • Bitimning barcha bosqichlarida mijozlarga hamrohlik qilish.

Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Robiya Nadeznyj Rieltor
Robiya Nadeznyj Rieltor
Yaqin atrofdagi agentliklar
Premium Premium
PRO Silver
Dilshod Real Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 133 Tijorat mulki 3 Uzoq muddatli ijara 75
Dilshod Real Estate — zamonaviy ko‘chmas mulk kompaniyasi bo‘lib, raqamli yondashuv, tezkor xizmat va mijozlar ishonchiga asoslangan faoliyat yuritadi. Biz kvartira, hovli va tijorat ko‘chmas mulklarini tanlashda yordam beramiz hamda har bir bitimni professional darajada kuzatib boramiz. …
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
STATUS HOME
Oʻzbekiston, Toshkent
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Premium Premium
PRO Silver
OOO "TORA TOWER"
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2019
Turar-joy mulklari 653 Tijorat mulki 3 Uzoq muddatli ijara 44 Qisqa muddatli ijara 1 Yer uchastkalari 5
TORA TOWER — ko‘chmas mulk sohasida professional xizmat ko‘rsatuvchi zamonaviy agentlik. Kompaniya mijozlarga uy-joy sotib olish, sotish va ijaraga berish jarayonlarida ishonchli hamkor bo‘lib xizmat qiladi. Yuqori servis darajasi, halollik va har bir mijozga individual yondashuv agentliknin…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
My Home Real Estate Agency
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 5 Tijorat mulki 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Nedvijomas
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 1 Uzoq muddatli ijara 1 Qisqa muddatli ijara 1
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish