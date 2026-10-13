Ваш надежный риелтор Robiya

Sizning ishonchli rieltor — Robiya
Biz Toshkent shahrida mijozlarga ko‘chmas mulkni tanlash, sotib olish, sotish va ijaraga olishda yordam beramiz. Kvartiralar, uylar, tijorat binolari va boshqa ko‘chmas mulk obyektlari bilan ishlaymiz. Mijozlarga bitimning barcha bosqichlarida ko‘maklashamiz, mos variantlarni topish va obyektlarni ko‘rishni tashkil etishda yordam beramiz. Maqsadimiz — ko‘chmas mulkni izlash va bitimlarni amalga oshirish jarayonini qulay, tushunarli va ishonchli qilish.
Kvartira va uylarni ijaraga berish hamda ijaraga olish.
Turar joy ko‘chmas mulkini sotib olish va sotish.
Tijorat ko‘chmas mulkini ijaraga berish va sotish.
Mijozning istaklari va budjetiga mos ko‘chmas mulkni tanlash.
Ko‘chmas mulk obyektlarini ko‘rishni tashkil etish.
Mulk egalari va mijozlar o‘rtasidagi muzokaralarda yordam berish.
Ijara, sotib olish va sotish masalalari bo‘yicha maslahat berish.
Bitimning barcha bosqichlarida mijozlarga hamrohlik qilish.