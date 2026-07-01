  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. Towliving estate

Towliving estate

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir oching
Biz ijtimoiy tarmoqlardamiz
Agentlik haqida

Towliving Estate — turar joylarni ijaraga berish va mijozlarga qulay uy-joy topishda ixtisoslashgan kompaniya. Kompaniya qisqa va uzoq muddatli ijara uchun keng turdagi kvartiralarni taklif etib, mijozlarning byudjeti, hudud bo‘yicha afzalliklari va shaxsiy ehtiyojlaridan kelib chiqib eng maqbul variantni tanlashga yordam beradi.

Towliving Estate kompaniyasining asosiy maqsadi — ijara jarayonini imkon qadar oson, xavfsiz va qulay qilishdir. Kompaniya mijozlarni barcha bosqichlarda qo‘llab-quvvatlaydi: mos kvartirani tanlash, ko‘riklarni tashkil etish, hujjatlarni rasmiylashtirish, ijara shartnomasini tuzish hamda bitimdan keyingi xizmatlarni ko‘rsatish.

Professional yondashuv, individual xizmat ko‘rsatish va har bir tafsilotga e'tibor tufayli Towliving Estate har bir mijozga uning talab va istaklariga mos keladigan uy-joyni tez va ishonchli topishga yordam beradi.

Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Kumush Ochilova
Kumush Ochilova
2 obyekt
Yaqin atrofdagi agentliklar
Rustam Real Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 20 Tijorat mulki 4 Uzoq muddatli ijara 8 Yer uchastkalari 1
O'zbekistonning barcha ishtirokchilari uchun ko'chmas mulkni qidirish va sotib olishni soddalashtirish, shu bilan birga ko'chmas mulkni aniqlash juda muhimdir. Biz ham: Biz mijozlarga aniq maslahat va tavsiyalar berish uchun bozor tendentsiyalari, ko'chmas mulk xarajatlari va qo'shni hud…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
PRO Silver
Baht
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2020
Turar-joy mulklari 422 Tijorat mulki 56 Uzoq muddatli ijara 28
Ko‘chmas mulk agentligi Baht Residence — Baht Residence Toshkentdagi eng yirik rieltorlik agentliklaridan biri bo‘lib, premium toifadagi ko‘chmas mulkka ixtisoslashgan. Biz barcha turdagi xizmatlarni taklif etamiz: Toshkent shahrida turar-joy va tijorat ko‘chmas mulkini ijaraga berish, so…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
PRO Silver
OOO "TORA TOWER"
Oʻzbekiston, Toshkent
Kompaniya tashkil etilgan yil 2019
Turar-joy mulklari 644 Tijorat mulki 1 Uzoq muddatli ijara 40 Qisqa muddatli ijara 1 Yer uchastkalari 5
TORA TOWER — ko‘chmas mulk sohasida professional xizmat ko‘rsatuvchi zamonaviy agentlik. Kompaniya mijozlarga uy-joy sotib olish, sotish va ijaraga berish jarayonlarida ishonchli hamkor bo‘lib xizmat qiladi. Yuqori servis darajasi, halollik va har bir mijozga individual yondashuv agentliknin…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
STATUS HOME
Oʻzbekiston, Toshkent
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Медведев
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 28 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish