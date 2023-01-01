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The Dom

Ташкент Учтепинский район Г9А
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The Dom
Bizga yozing
Bizga yozing
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Aloqa tillari
Aloqa tillari
Русский
Veb-sayt
Veb-sayt
t.me/TheDomUz
Tavsif

The Dom - агентство недвижимости! Гибкая команда, особый, индивидуальный подход к каждому клиенту.

 

Мы в сфере недвижимости с 2008 года. Все это время мы работаем на улучшение качества и расширение количества наших услуг. Активно сотрудничаем с добросовестными риэлторами, зарекомендовавшими себя агентствами недвижимости. Весь наш сплоченный коллектив держит постоянно руку на пульсе динамики цен на рынке, чтобы грамотно проконсультировать наших клиентов.

 

Мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО помогаем людям в решении их жилищных вопросов в купле-продаже, во вступлении в наследство, в приватизации, в получении архивных документов и т.д.

Наша внушительная база постоянно обновляется за счет рекомендаций наших клиентов.

 

Ждем Вас в гости в нашем офисе по адресу-Учтепинский район,квартал Г9а, дом 2

Bizning agentlarimiz in O‘zbekiston
Зубанин Максим
Зубанин Максим
Yaqin atrofdagi agentliklar
ООО "Alliance Estate"
Yangi binolar 24 Turar-joy mulklari 4151 Tijorat mulki 177 Uzoq muddatli ijara 765 Qisqa muddatli ijara 22

Ko'chmas mulk ko'chmas mulk agentligi – 2020 yildan beri Toshkent shahridagi ko'chmas mulk bozorida Toshkent shahridagi ko'chmas mulk bozorida ixtisoslashgan yosh ko'chmas mulk agentligi.

Alliance Estate – ma'lum bir vaqtda umumiy maqsadlarga erishish uchun rieltor va mijoz o'rtasida ittifoq vazifasini bajaradi.

Biz barcha turdagi xizmatlarni taklif etamiz: Toshkentdagi turar-joy va tijorat ko'chmas mulkini ijaraga berish, sotib olish, sotish.

Ob'ektlar bizning ma'lumotlar bazamizda to'liq taqdim etilgan, har xil turdagi ko'chmas mulk uchun ko'plab imkoniyatlar mavjud.

Biz Toshkentdagi yangi binolarda ko'chmas mulk xizmatlarini ko'rsatamiz.

Bizning agentlarimiz siz uchun eng yaxshi variantlarni tanlaydilar va bitimni iloji boricha ishonchli va tez yakunlaydilar!

Этажи
Turar-joy mulklari 1200 Uzoq muddatli ijara 251

"Etaji" O'zbekistondagi birinchi xalqaro ko'chmas mulk agentligi. Kompaniya mijozlarga ko'chmas mulk bozorida barcha zarur xizmatlarni taqdim etadi. Xodimlar va ishonchli sheriklarning ekspertizasi mijozlarga to'g'ri tanlov qilishga yordam beradi. Kompaniya bitim bo'yicha komissiyaga e'tibor qaratmaydi: « Etages » — vazifasi mijozga maksimal foyda keltiradigan xizmatlarning to'liq spektrini taqdim etishdir.