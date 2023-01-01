Tavsif

The Dom - агентство недвижимости! Гибкая команда, особый, индивидуальный подход к каждому клиенту.

Мы в сфере недвижимости с 2008 года. Все это время мы работаем на улучшение качества и расширение количества наших услуг. Активно сотрудничаем с добросовестными риэлторами, зарекомендовавшими себя агентствами недвижимости. Весь наш сплоченный коллектив держит постоянно руку на пульсе динамики цен на рынке, чтобы грамотно проконсультировать наших клиентов.

Мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО помогаем людям в решении их жилищных вопросов в купле-продаже, во вступлении в наследство, в приватизации, в получении архивных документов и т.д.

Наша внушительная база постоянно обновляется за счет рекомендаций наших клиентов.

Ждем Вас в гости в нашем офисе по адресу-Учтепинский район,квартал Г9а, дом 2