The boss real estate uz

The Boss Real Estate / The Boss Fulfillment — O‘zbekistonda ko‘chmas mulk va ombor infratuzilmasi yo‘nalishi
The Boss kompaniyasi bir nechta biznes yo‘nalishlarini rivojlantirib kelmoqda va so‘nggi yillarda reklama, bezatish, digital xizmatlar hamda ko‘chmas mulk sohalarida o‘z ekotizimini shakllantirdi. Kompaniyaning alohida e’tibori — ombor ko‘chmas mulki, subarenda va biznes uchun infratuzilma yechimlariga qaratilgan.
Ko‘chmas mulk yo‘nalishidagi asosiy xizmatlar:
▪️ Omborlarni ijaraga berish va subarenda
Tovar saqlash, logistika, savdo va e-commerce faoliyati uchun omborlarni tanlash va taklif qilish. Kichik maydonlardan tortib yirik obyektlargacha.
▪️ Tijorat ko‘chmas mulkini tanlash
Biznes uchun ombor, ofis, showroom, taqsimlash nuqtalari va boshqa tijorat obyektlarini topishda yordam.
▪️ Ombor loyihalarini kengaytirish
Kompaniya ombor subarendasi yo‘nalishini faol rivojlantirib, bozor ulushini bosqichma-bosqich oshirmoqda.
▪️ Fulfillment va logistika yechimlari
Omborlarni mahsulot saqlash, buyurtmalarni qayta ishlash, jo‘natish va operatsion boshqaruv bilan integratsiya qilish.
Nega bu ayni paytda dolzarb:
O‘zbekistonda iqtisodiy o‘sish yuqori sur’atlarda davom etmoqda. Savdo, logistika, marketplace va kichik biznes rivojlanmoqda. Shu sababli sifatli omborlar va moslashuvchan ijara yechimlariga talab ortib bormoqda.
The Boss — bu O‘zbekistonning o‘sib borayotgan bozor imkoniyatlaridan foydalanib, ombor ko‘chmas mulki va biznes uchun tijorat maydonlari yo‘nalishida rivojlanayotgan zamonaviy loyiha guruhidir.