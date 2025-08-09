  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. RIELTOR FURQAT

RIELTOR FURQAT

Oʻzbekiston, Oʻzbekiston
;
Arizani qoldiring
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
Bir oydan kam
Aloqa tillari
Aloqa tillari
Русский
Ish vaqti
Hozir yopiq
Hozirda kompaniyada: 05:16
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Dushanba
09:00 - 18:00
Seshanba
09:00 - 18:00
Chorshanba
09:00 - 18:00
Payshanba
09:00 - 18:00
Juma
09:00 - 18:00
Shanba
Dam olish kuni
Yakshanba
Dam olish kuni
Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
FURQAT AXMEDOV
FURQAT AXMEDOV
Yaqin atrofdagi agentliklar
STATUS HOME
Oʻzbekiston, Toshkent
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
PRO Silver
Этажи
Oʻzbekiston, Oʻzbekiston
Kompaniya tashkil etilgan yil 2021
Uzoq muddatli ijara 1
"Pollar" - O'zbekistondagi birinchi xalqaro ko'chmas mulk agentligi. Kompaniya ko'chmas mulk bozorida barcha zarur xizmatlar bilan mijozlarni taqdim etadi. Ekspert xodimlari va ishonchli sheriklar mijozlarga to'g'ri tanlov qilishda yordam beradi. Kompaniya tranzaktsiyadan komissiyaga qaratil…
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Jasur Rieltor Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 93 Tijorat mulki 6 Uzoq muddatli ijara 12 Yer uchastkalari 3
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
My Home Real Estate Agency
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 5 Tijorat mulki 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
New House Elite
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 3 Yer uchastkalari 2
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Orqaga Arizani qoldiring