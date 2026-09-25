  1. Realting.uz
  2. Agentliklar
  3. OTABEK REAL ESTATE

OTABEK REAL ESTATE

Oʻzbekiston, Toshkent
;
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Plattaformada
Plattaformada
1 oy
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ish vaqti
Hozir oching
Agentlik haqida

OTABEK REAL ESTATE

OTABEK REAL ESTATE — turar joy va tijorat ko‘chmas mulki sohasida professional xizmatlar ko‘rsatuvchi zamonaviy rieltorlik kompaniyasidir. Biz mijozlarga ko‘chmas mulkni sotib olish, sotish, ijaraga olish va investitsiya qilish jarayonlarida to‘liq hamrohlik qilamiz hamda har bir bitimning ishonchli, xavfsiz va shaffof bo‘lishini ta’minlaymiz.

Bizning maqsadimiz — mijozlarga ko‘chmas mulk bozorida to‘g‘ri qaror qabul qilishda yordam berish, yuqori sifatli xizmat, bozor bo‘yicha ekspert bilimlari va individual yondashuvni taqdim etishdir.

Ishonch, mas'uliyat va uzoq muddatli hamkorlik kompaniyamizning asosiy qadriyatlari hisoblanadi.

Xizmatlarimiz

• Kvartira, hovli va yer uchastkalarini sotib olish va sotish
• Tijorat ko‘chmas mulkini sotib olish va sotish
• Turar joy va tijorat obyektlarini ijaraga berish
• Investitsiya uchun ko‘chmas mulk tanlash
• Ko‘chmas mulk bo‘yicha maslahat xizmatlari
• Bitimlarni yuridik jihatdan qo‘llab-quvvatlash
• Obyektlar va hujjatlarni tekshirish
• Ko‘chmas mulkni baholash
• Ipoteka bo‘yicha maslahat va hamrohlik
• Sotuvchi va xaridor manfaatlarini himoya qilish
• Individual talablar asosida ko‘chmas mulk qidirish
• Xorijiy investorlar va xaridorlar bilan ishlash

OTABEK REAL ESTATE — ko‘chmas mulk bozoridagi ishonchli hamkoringiz.

Xizmatlar

• Kvartira, hovli va yer uchastkalarini sotib olish va sotish
• Tijorat ko‘chmas mulkini sotib olish va sotish
• Turar joy va tijorat obyektlarini ijaraga berish
• Investitsiya uchun ko‘chmas mulk tanlash
• Ko‘chmas mulk bo‘yicha maslahat xizmatlari
• Bitimlarni yuridik jihatdan qo‘llab-quvvatlash
• Obyektlar va hujjatlarni tekshirish
• Ko‘chmas mulkni baholash
• Ipoteka bo‘yicha maslahat va hamrohlik
• Sotuvchi va xaridor manfaatlarini himoya qilish
• Individual talablar asosida ko‘chmas mulk qidirish
• Xorijiy investorlar va xaridorlar bilan ishlash

Bizning agentlarimiz O‘zbekistonda
Abdushukur Sharipov
Abdushukur Sharipov
164 obyekt
Yaqin atrofdagi agentliklar
Jasur Rieltor Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 93 Tijorat mulki 6 Uzoq muddatli ijara 12 Yer uchastkalari 3
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Медведев
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 28 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 1
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Rustam Real Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 20 Tijorat mulki 4 Uzoq muddatli ijara 8 Yer uchastkalari 1
O'zbekistonning barcha ishtirokchilari uchun ko'chmas mulkni qidirish va sotib olishni soddalashtirish, shu bilan birga ko'chmas mulkni aniqlash juda muhimdir. Biz ham: Biz mijozlarga aniq maslahat va tavsiyalar berish uchun bozor tendentsiyalari, ko'chmas mulk xarajatlari va qo'shni hud…
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
PRO Silver
S-minusa Agentligi
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 40 Tijorat mulki 6 Uzoq muddatli ijara 2 Yer uchastkalari 2
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
PRO Silver
Dilshod Real Estate
Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 122 Tijorat mulki 3 Uzoq muddatli ijara 70
Dilshod Real Estate — zamonaviy ko‘chmas mulk kompaniyasi bo‘lib, raqamli yondashuv, tezkor xizmat va mijozlar ishonchiga asoslangan faoliyat yuritadi. Biz kvartira, hovli va tijorat ko‘chmas mulklarini tanlashda yordam beramiz hamda har bir bitimni professional darajada kuzatib boramiz. …
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish