OTABEK REAL ESTATE
OTABEK REAL ESTATE — turar joy va tijorat ko‘chmas mulki sohasida professional xizmatlar ko‘rsatuvchi zamonaviy rieltorlik kompaniyasidir. Biz mijozlarga ko‘chmas mulkni sotib olish, sotish, ijaraga olish va investitsiya qilish jarayonlarida to‘liq hamrohlik qilamiz hamda har bir bitimning ishonchli, xavfsiz va shaffof bo‘lishini ta’minlaymiz.
Bizning maqsadimiz — mijozlarga ko‘chmas mulk bozorida to‘g‘ri qaror qabul qilishda yordam berish, yuqori sifatli xizmat, bozor bo‘yicha ekspert bilimlari va individual yondashuvni taqdim etishdir.
Ishonch, mas'uliyat va uzoq muddatli hamkorlik kompaniyamizning asosiy qadriyatlari hisoblanadi.
Xizmatlarimiz
• Kvartira, hovli va yer uchastkalarini sotib olish va sotish
• Tijorat ko‘chmas mulkini sotib olish va sotish
• Turar joy va tijorat obyektlarini ijaraga berish
• Investitsiya uchun ko‘chmas mulk tanlash
• Ko‘chmas mulk bo‘yicha maslahat xizmatlari
• Bitimlarni yuridik jihatdan qo‘llab-quvvatlash
• Obyektlar va hujjatlarni tekshirish
• Ko‘chmas mulkni baholash
• Ipoteka bo‘yicha maslahat va hamrohlik
• Sotuvchi va xaridor manfaatlarini himoya qilish
• Individual talablar asosida ko‘chmas mulk qidirish
• Xorijiy investorlar va xaridorlar bilan ishlash
OTABEK REAL ESTATE — ko‘chmas mulk bozoridagi ishonchli hamkoringiz.
• Kvartira, hovli va yer uchastkalarini sotib olish va sotish
• Tijorat ko‘chmas mulkini sotib olish va sotish
• Turar joy va tijorat obyektlarini ijaraga berish
• Investitsiya uchun ko‘chmas mulk tanlash
• Ko‘chmas mulk bo‘yicha maslahat xizmatlari
• Bitimlarni yuridik jihatdan qo‘llab-quvvatlash
• Obyektlar va hujjatlarni tekshirish
• Ko‘chmas mulkni baholash
• Ipoteka bo‘yicha maslahat va hamrohlik
• Sotuvchi va xaridor manfaatlarini himoya qilish
• Individual talablar asosida ko‘chmas mulk qidirish
• Xorijiy investorlar va xaridorlar bilan ishlash