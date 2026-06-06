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OOO "LOCUS DEVELOPMENT GROUP"

Oʻzbekiston,
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Kompaniya turi
Kompaniya turi
Ko'chmas mulk agentligi
Kompaniya tashkil etilgan yil
Kompaniya tashkil etilgan yil
2023
Plattaformada
Plattaformada
5 oylar
Aloqa tillari
Aloqa tillari
English, Русский
Veb-sayt
Veb-sayt
t.me/locus_apartment
Ish vaqti
Hozir yopiq
Agentlik haqida

О компании LOCUS

Найти хорошее жильё в Ташкенте — непросто.
Много обещаний, мало реальных вариантов, и ещё меньше спокойствия.
Компания LOCUS создана, чтобы вернуть людям уверенность в аренде.
Мы слушаем, понимаем и подбираем жильё под ваш ритм жизни — будь вы семья, ищущая уют, или иностранец, впервые приехавший в город.


 — Наши преимущества:
•   Семейный подход — ищем жильё так, как ищем для своих близких.
•   Поддержка иностранцев — ясность, перевод и сопровождение без стресса.
•   Прозрачность и безопасность — все условия фиксируются письменно, все объекты проверены.
•  Экономия времени — подбор, просмотры и переговоры — мы делаем всё за вас.
•  Локальная экспертиза — знаем районы, школы, инфраструктуру и реальные цены.
•   Коммуникация и гибкость — персональный менеджер, быстрый отклик и возможность онлайн-просмотра.


 — Почему выбирают LOCUS:
•  Команда, а не одиночка: менеджеры, юристы и специалисты по сопровождению — надёжность и профессионализм.
•  Стандарты и процессы: системный подход, проверки, документы — всё под контролем.
•  Юридическая и финансовая ответственность: вы знаете, с кем работаете.
•  Долгосрочная поддержка — мы рядом даже после заселения.
•  База проверенных собственников, мастеров и переводчиков — всё в одном месте.

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Oʻzbekiston, Toshkent
Turar-joy mulklari 5 Tijorat mulki 1
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Baht
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Ko‘chmas mulk agentligi Baht Residence — Baht Residence Toshkentdagi eng yirik rieltorlik agentliklaridan biri bo‘lib, premium toifadagi ko‘chmas mulkka ixtisoslashgan. Biz barcha turdagi xizmatlarni taklif etamiz: Toshkent shahrida turar-joy va tijorat ko‘chmas mulkini ijaraga berish, so…
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